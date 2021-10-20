Сеул, , 10:27 — REGNUM 20 октября в Сеуле прошло первое заседание корейско-колумбийского комитета по оборонной промышленности, науке и технологиям. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

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По их словам, мероприятие прошло в отеле Josun Palace.

Известно, что южнокорейскую сторону представил заместитель директора DAPA Со Хён Чжин, а колумбийскую — представитель департамента международного сотрудничества Сандра Альзате.

Участники встречи обсудили сотрудничество в оборонной промышленности, оборонной науке и технике, а также в сфере кибербезопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября начальник штаба военно-воздушных сил Южной КореиПак Ин Ховстретился с представителями оборонных ведомств США, с которыми обсудил вопросы двустороннего сотрудничества.

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