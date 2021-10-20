Белгород, 20 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Первый электробус начинает курсировать по улицам Белгорода. Об этом 20 октября на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Mos.ru Электробус

Электробус проедет в тестовом режиме по одному из маршрутов троллейбуса. Низкопольный транспорт сразу примет пассажиров.

«Как верно заметили в комментариях, это «показуха», но от слова «показать» — познакомить наших жителей с этим видом транспорта. Ещё раз отмечу, что пришёл он к нам бесплатно, в тестовом режиме. Сейчас задача вместе с вами протестировать, определиться, нужен ли он Белгороду. Если примем положительное решение, то будем добиваться федеральной поддержки. Так что предлагаю всем, кто прокатится на электробусе, делиться своими впечатлениями», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, город получил электробус и быструю зарядную станцию 17 октября.