Кызыл, 20 октября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Наибольший прирост больных зафиксирован в возрастной группе до 17 лет.

«Из 65 заболевших мужчин — 37, женщин — 28. По возрасту: детей до 17 лет — 28, от 18 до 49 лет — 25, от 50 до 64 лет — 8, старше 65 лет — 4», — отметили в минздраве.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования в республике с начала года достигло 12 957.

Как сообщало ИА REGNUM, в ковидных стационарах Кызыла, по данным на 20 октября, лечатся 345 пациентов, в том числе 59 детей. Состояние 66 больных оценивается, как тяжёлое.