Новосибирск, , 10:25 — REGNUM В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей главы Легостаевского сельсовета Искитимского района. Она обвиняется в «превышении должностных полномочий». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Квартиры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Установлено, что с января по июнь 2019 года 65-летняя обвиняемая, являясь главой администрации Легостаевского сельсовета, подписала договоры социального найма с тремя гражданами, не являющимися нуждающимися в улучшении жилищных условий и не внесёнными в очередь нуждающихся в жилых помещениях граждан. После чего им в постоянное владение и пользование были переданы квартиры.

Отмечается, что головное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.