Ташкент, 20 октября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Средства, направленные на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений Ташкента, существенно увеличены. Об этом говорится в сообщении Главного управления здравоохранения города Ташкента (Горздрав).

В больнице

«Так, в 2016 году расходы составили 284,6 миллионов сумов (один доллар-10 700 сумов), а в 2021 году — 1,46 миллиардов сумов, то есть сумма возросла в пять раз», — говорится в сообщении.

В этой связи, отметили в Горздраве, заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. чел) в городе снизилась с 42 до 35 человек, наличие злокачественных опухолей уменьшилось с 441 до 240 случаев, эндокринные заболевания — с 4486 до 1085, психические заболевания — с 187 до 61, врожденные аномалии (хромосомные болезни) — с 76 до 38 случаев.