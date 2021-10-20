Санкт-Петербург, 20 октября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Сезонное снижение пассажиропотока повлияло на расписание пригородных поездов Санкт-Петербурга. С 30 октября частично изменится движение элетричек, предупреждает 20 октября пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Электричка

Расписание движения пригородных поездов на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги частично изменится с 30 октября 2021 года.

«Подробно с расписанием движения пригородных поездов вы можете ознакомиться на станциях и вокзалах, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на интернет-сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании», — сообщили железнодорожники.