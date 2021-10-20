Вашингтон, 20 октября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Власти США должны активизировать усилия по снижению спроса на наркотики внутри страны в рамках борьбы с их незаконным оборотом в Латинской Америке. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и миграции Эквадора Маурисио Монтальво заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Текст выступления опубликован на сайте американского Госдепартамента.

Цитата из к/ф «На игле». реж. Дэнни Бойл. 1995. Великобритания Наркоман

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Блинкен подчеркнул, что Вашингтон стремится к углублению сотрудничества и взаимодействия с Эквадором, когда «речь идёт о проблеме наркоторговли в широком смысле этого слова».

«Мы должны подходить к этому комплексно и с чувством общей ответственности», — подчеркнул Блинкен.

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Прежде всего, необходимо бороться с первопричинами незаконного оборота наркотиков, отметил госсекретарь США.

«Аналогичным образом мы должны рассматривать это с точки зрения уравнения обеих сторон, включая, в случае наркотиков, сторону спроса», — пояснил он.

Блинкен указал на то, что «Соединённые Штаты несут большую ответственность за то, чтобы сделать всё возможное для сокращения спроса, потому что, конечно, это только подпитывает торговлю наркотиками, преступность, транснациональную преступность».