Нью-Дели, 20 октября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Число жертв наводнения и оползней, которые были вызваны сильными дождями в северном индийском в штате Уттаракханд, увеличилось до 46. Об этом 20 октября сообщили в правительства штата.

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«Число жертв в Уттаракханде в результате инцидентов, связанных с дождем, достигло 46, без вести пропали 11 человек, 12 получили ранения», — заявил секретарь департамента по ликвидации последствий стихийных бедствий С.А. Муругесан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньшей мере 42 человека стали жертвами непогоды в северном индийском штате Уттаракханд.