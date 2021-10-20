Красноярск, 20 октября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Масштабные рейды по пресечению браконьерства прошли на юге и в центральной части Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 октября в региональном министерстве экологии и рационального природопользования.

Wikimedia.org На охоте

В мероприятиях приняли участие сотрудники правоохранительных органов и инспекторы охотнадзора. Оперативные группы проконтролировали охотугодия в Идринском, Каратузском, Краснотуранском, Курагинском, Манском, Минусинском, Партизанском и Уярском районах.

В ходе рейдов было выявлено более 20 нарушений. Самые распространённые — отсутствие охотничьего билета, разрешения на охоту, перемещение на автомобиле с расчехлённым оружием.

В Уярском районе зафиксировано грубое нарушение правил охоты. Выявлен факт незаконной добычи трёх сибирских косуль. Против нарушителя возбуждено уголовное дело. Ему придётся возместить ущерб.

По словам министра экологии и рационального природопользования края Павла Борзых, подобные рейды в регионе проходят регулярно.

В минэкологии добавили, что в ходе рейдов выявляются нарушения и в других сферах. Установлены факты незаконного лова рыбы, нахождения за рулём в состоянии опьянения. Кроме того, изъято 15 единиц оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, против жителя Удмуртии, убившего лося с особой жестокостью, возбуждено уголовное дело.

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