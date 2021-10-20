Москва, 20 октября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Нефть умеренно подорожала на торгах 19 октября, завершив день на отметке 85 долларов за баррель. Амплитуда внутридневной волатильности сократилась, однако фьючерсы продолжают тяготеть к верхней границе торгового диапазона, представленной в виде трехлетних максимумов. Сегодня, 20 октября, котировки находятся под локальным давлением, пытаясь скорректироваться в направлении уровня 83 доллара. Об этом сообщил ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, Brent держится «бодро» за счет перехода на более дешевые источники электрогенерации в сравнении со взлетевшими ценами на природный газ и уголь. Покупки нефти также подогреваются слабым увеличением производства в условиях растущего спроса, особенно со стороны Азии. Учитывая наличие такого фундамента, вероятность дальнейшего подъема фьючерсов велика, и после недавнего тестирования уровня 86 долларов за баррель в фокусе внимания игроков находится зона 86,70 долларов, достижение которого ознаменует собой обновление семилетних вершин, отметил эксперт.

Дадашев добавил, что свежая статистика от API (Американский институт нефти) оказала скорее нейтральное воздействие на рынок. В институте сообщили об увеличении запасов сырой нефти на прошлой неделе на 3,3 млн баррелей, что на 1 млн баррелей выше прогнозов. Впрочем, сейчас, когда появилась угроза дефицита предложения, увеличение запасов не выступает в качестве «медвежьего» фактора для рынка, тем более что запасы бензина и дистиллятов сократились на 3,5 млн и 3 млн баррелей соответственно, заявил он. По его словам, далее трейдеры будут ждать официальную статистику минэнерго США, которая выйдет позднее сегодня.

Эксперт считает, что нельзя исключать отката Brent в район отметки 82 доллара или ниже перед новым восходящим импульсом, который отправит цены к новым долгосрочным максимумам. В краткосрочной перспективе внимание будет приковано к минимумам этой недели в области 83,70 долларов за баррель, отметил он.