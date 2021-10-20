20 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что на Украине появился виртуальный «Музей российской агрессии».

Оксана Переможенко, , 11:20 — REGNUM На Украине появился виртуальный «Музей российской агрессии», его первая экспозиция посвящена «преступлениям России» в Крыму. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 19 октября заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, о чём он написал на своей странице в Facebook.

Русские идут Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Запрещенная Украина», а также на странице издания «Шарий.net» в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube-канале Klymenko Time. Многие критически отнеслись к очередной антироссийской затее украинских чиновников.

«Тупо бабло пилят. Не более», — отреагировал Mangust Last.

«Виртуальная агрессия может быть показана только виртуально. Не уверен только, при чём здесь слово «музей». Это должна быть «выставка», — добавил Сергей М.

«Всё виртуально… Только мы, население, не виртуальные. Живые. А вы… нас в землю загоняете…» — пишет XL ef.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко Mkip.gov.ua

«Какая агрессия, такой и музей», — отметил Наиль З.

«ГТС Украины скоро будет в музее», — смеется Андрей М.

«А Россия на войну так и не явилась», — добавил Alex E.

«Реальной нет, так создали виртуальную», — написал Vasilii M.

«Виртуальный музей виртуальной агрессии», — отреагировал Gen Bell.

«Ржавый, пустой газовый баллон, что ли, притащили и поставили за стекло?» — смеется Dmitriy K.

«На Украине всё прекрасно. Люди богатеют с каждым днём, живут в тепле и едят каждый день устриц и омаров. В Карпатах зеленеют ещё не вырубленные леса. В школах, детских садах и больницах тепло, светло и никто не болеет. Так что же теперь не открыть виртуальный музей? Других дел ведь больше нет. Всё цветёт и колосится», — с сарказмом добавила Ольга Б.

«Боже, уже, казалось бы, хуже некуда, но у нас ещё полно больных на голову, и они регулярно выдают очередной бред», — пишет Ольга Э.

«При этом они чтят гитлеровских коллаборационистов. Страна-химера», — написал vasyl3094.

«Виртуальный музей виртуальной агрессии в виртуальном «государстве», — отметил Алексей.

«Украинцам вот-вот включат виртуальное отопление… Поскольку хоть что-то должно быть реальным — это будет оплата», — иронизирует «Дядька Ш.».

«В музее советской оккупации показывают, как при СССР пытали украинцев отоплением и круглосуточной горячей водой, а также насильно переселяли из старых хаток в новые квартиры», — смеется Михаил С.

«А музей жертв майдана и добробатов не пора ли открыть? Вот там-то нацизма и фашизма с лихвой будет!» — добавил Юра Н.

Майдан. Киев. 2014 Mstyslav Chernov

«Национализм только на такое и способен. Виртуально о виртуальном, а построить или хотя бы починить что-нибудь реальное нет способности. Тупиковый путь», — пишет Aleksey L.

«Пора в России открывать музей оккупантов российских земель, Украина будет в числе первых», — отметил Lebel Hair.

«Виртуальный реверс, виртуальный музей, виртуальный агрессор, виртуальный президент, виртуальный герой Бандера, виртуальная страна. Испанский стыд!» — подытожил Валера К.

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