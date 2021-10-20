Ханты-Мансийск, 20 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 233 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (47 случаев), сообщает 20 октября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 231 случай.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 20 октября в Югре зарегистрировано 79 342 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 74 678 человек, 1225 пациентов с COVID-19 скончались (на 11 человек больше, чем днём ранее).