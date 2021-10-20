В Белгороде открылся научно-технический фармцентр
Белгород, 20 октября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Научно-технический производственный центр крупного производителя лекарственных препаратов запустили 19 октября в Белгороде. На его базе НТПЦ проводиться исследования и разработка медикаментов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
В Белгороде уже выпускают более 100 наименований лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, печени, центральной нервной системы, кожи, желудочно-кишечного тракта и препаратов для женского здоровья. Теперь центр будет заниматься исследованием и разработкой новых таблеток и суспензий. Благодаря работе белгородского фармцентра увеличится и скорость поставок медикаментов на рынок.
Соглашение о сотрудничестве с фармкорпорацией «Abbott» область подписала летом 2021 года на Санкт-Петербургском экономическом форуме.