Белгород, 20 октября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Научно-технический производственный центр крупного производителя лекарственных препаратов запустили 19 октября в Белгороде. На его базе НТПЦ проводиться исследования и разработка медикаментов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Https://belregion.ru Линия фармзавода

В Белгороде уже выпускают более 100 наименований лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, печени, центральной нервной системы, кожи, желудочно-кишечного тракта и препаратов для женского здоровья. Теперь центр будет заниматься исследованием и разработкой новых таблеток и суспензий. Благодаря работе белгородского фармцентра увеличится и скорость поставок медикаментов на рынок.

«За короткий промежуток времени мы от проекта перешли к запуску центра. Мы готовы побороться за новые инвестиционные проекты, которые есть у компании, потому что формирование добавочной стоимости, формирование новых рабочих мест на территории Белгородской области необходимо продолжать. Безусловно, это федеральное событие, и я очень горжусь, что это событие происходит на белгородской земле. Это подчёркивает то, что у нас есть опыт, есть компетенции, к нам есть доверие серьезных мировых лидеров фармацевтической отрасли», — сказал на открытии губернатор Вячеслав Гладков.

Соглашение о сотрудничестве с фармкорпорацией «Abbott» область подписала летом 2021 года на Санкт-Петербургском экономическом форуме.