Geely представила новую версию минивэна Jiaji
Пекин, 20 октября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Geely официально представил новую версию нового минивэна Jiaji. Снимки с новинкой распространила пресс-служба компании.
Официально минивэн был представлен менее чем месяц назад. Теперь вышла премиальная версия модели. Она значительно отличается дизайном от обычного варианта. Её даже можно принять за концепт-кар.
Новый автомобиль имеет небольшую решётку радиатора с большими вертикальными планками, большое количество хромированных деталей экстерьера, необычный дизайн колёсных дисков и доработанные бамперы.
Салон модели выполнен в синем и белом цветах. На потолке размещена имитация звездного неба, на окнах появились шторки, а на стойках установлены интерьерные светильники.
В движение машину приводит турбированный «движок» рабочим объёмом 1,8 литров производительностью 184 л. с. Он сочетается с семискоростной роботизированной коробкой передач.
Ранее Geely представил модернизированный седан Emgrand L. Габариты автомобиля по сравнению с базовой версией подросли. Теперь длина модели составляет 4735 мм (+10 мм), ширина — 1815 мм (+13 мм). Высота машины осталась прежней — 1478 мм.
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