Пекин, 20 октября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Geely официально представил новую версию нового минивэна Jiaji. Снимки с новинкой распространила пресс-служба компании.

Sun News Обновлённый минивэн Geely Jiaji

Официально минивэн был представлен менее чем месяц назад. Теперь вышла премиальная версия модели. Она значительно отличается дизайном от обычного варианта. Её даже можно принять за концепт-кар.

Новый автомобиль имеет небольшую решётку радиатора с большими вертикальными планками, большое количество хромированных деталей экстерьера, необычный дизайн колёсных дисков и доработанные бамперы.

Салон модели выполнен в синем и белом цветах. На потолке размещена имитация звездного неба, на окнах появились шторки, а на стойках установлены интерьерные светильники.

В движение машину приводит турбированный «движок» рабочим объёмом 1,8 литров производительностью 184 л. с. Он сочетается с семискоростной роботизированной коробкой передач.

Ранее Geely представил модернизированный седан Emgrand L. Габариты автомобиля по сравнению с базовой версией подросли. Теперь длина модели составляет 4735 мм (+10 мм), ширина — 1815 мм (+13 мм). Высота машины осталась прежней — 1478 мм.

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