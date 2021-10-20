Екатеринбург, 20 октября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Суд города Екатеринбурга вынес приговор мужчине, напавшему на незнакомца возле проходной Октябрьского троллейбусного депо. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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В ходе конфликта обвиняемый подобрал с земли металлическую трубу и нанес прохожему удар по голове. В результате причинив потерпевшему черепно-мозговую травму, повлекшую тяжкий вред здоровью.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Ему назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.