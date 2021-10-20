Джакарта, 20 октября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в море у побережья Папуа в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что эпицентр землетрясения находился примерно в 53 км от Папуа. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии выпустило предупреждение о возникновении дождя, сопровождаемого молнией и сильным ветром в трех областях Джакарты.