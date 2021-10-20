Симферополь, , 10:13 — REGNUM Министром строительства и архитектуры Республики Крым назначен Карлен Петросян. Соответствующий указ подписал председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, документ 20 октября размещён на сайте правительства.

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«Постановляю: назначить Петросяна Карлена Геннадьевича на государственную должность Республики Крым — министра строительства и архитектуры Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний руководитель минстроя Крыма Михаил Храмов был уволен с должности 22 сентября. Спустя два дня стало известно о его задержании в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при строительстве водовода. По делу также проходит экс-зампредседателя правительства Крыма Евгений Кабанов. Оба фигуранта дела находятся под домашним арестом, своей вины они не признают.