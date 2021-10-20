Киев, 20 октября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Подорожание газа угрожает Украине остановкой производств, ситуацию следует признать критической. С таким заявлением выступила организация «Федерация работодателей Украины» (ФРУ).

Иван Шилов ИА REGNUM Газ. Украина

Украинские работодатели в своём заявлении потребовали, чтобы в том числе Верховная рада как можно скорее приняла постановление «о признании текущей ситуации на рынке природного газа кризисной чрезвычайного уровня». Далее нужно определить мероприятия для выхода из этого кризиса, учитывая предложения Еврокомиссии.

В организации отметили, что в 2021 году наблюдается «огромный рост стоимости энергоресурсов», а это убийственно для промышленности страны. Цены на газ для промышленных предприятий выросли почти в семь раз. По состоянию на 6 октября тысяча кубометров газа стоила 56 тыс. гривен или более $2,1 тыс.

К 18 октября цены снизились до 35 тыс. гривен ($1,33 тыс.), но затем рост возобновился. Электроэнергия за январь — сентябрь подорожала в 1,6 раза.

Без стабилизации цен на газ, предупредили в ФРУ, производство остановится, десятки тысяч человек лишатся работы и будут искать её в других странах. Цены на продукцию машиностроительной, фармацевтической, пищевой и других отраслей будут расти.

Нужны срочные меры, отмечают работодатели. В числе прочего они предлагают внедрить целевые программы поддержки компаний, в том числе в виде кредитов.

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