Ярославль, 20 октября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Ярославской области депутат Кузнечихинского сельского поселения Анна Головина просит Генеральную прокуратуру проверить тарифы на услугу обращения с твёрдыми коммунальными отходами в регионе. Об этом она сообщила корреспонденту ИА REGNUM.

Полигон «Скоково»

По мнению депутата, тарифы могут быть завышены. К такому выводу она пришла, изучая нормативные документы и отчёты о фактической утилизации коммунальных отходов. Согласно схеме обращения с отходами, расчетный объём образования отходов в Ярославской области в 2019 году составляет 654 тысячи тонн, в 2020 году — 653 тысячи тонн. По этим показателям и рассчитывался тариф для регионального оператора. А в реальности, считает депутат, мусора было вывезено меньше.

«Согласно опубликованным отчётам о работе регионального оператора за 2019 и 2020 год (https://www.yarregion.ru/depts/doosp/tmpPages/activities1.aspx, раздел Обращение с твёрдыми коммунальными отходами, аналитические записки за 2019 и 2020 годы), объём фактически собранных региональным оператором отходов по всей Ярославской области по результатам весового контроля составил 374 тысячи тонн за 2019 год и 376 тысяч тонн за 2020 год, что составляет около 57% от «плановых», заложенных в терсхеме и в расчёте тарифа регионального оператора, показателей», — говорится в обращении Анны Головиной.

Депутат полагает, что несовпадение расчётных и реальных показателей является основанием для пересмотра тарифа.

Кроме того, по данным Головиной, ряд небольших полигонов в районах области должны были прекратить свою работу. Это также учтено в территориальной схеме. Мусор из районов, где полигоны закрывались, должны были везти на более крупные и более отдалённые полигоны, что приводило к увеличению затрат на транспортировку.

Как считает Головина, ряд таких полигонов продолжает работу, следовательно, роста затрат регионального оператора не произошло. А этот рост также был учтён в тарифе.

«Подобные существенные нарушения территориальной схемы в других регионах являются основанием для пересмотра тарифа регионального оператора (Курганская область. Прошу провести проверку по указанным фактам», — пишет в своём обращении Головина.

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