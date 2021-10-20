Ярославцы просят проверить возможное завышение тарифа на вывоз мусора
Ярославль, 20 октября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Ярославской области депутат Кузнечихинского сельского поселения Анна Головина просит Генеральную прокуратуру проверить тарифы на услугу обращения с твёрдыми коммунальными отходами в регионе. Об этом она сообщила корреспонденту ИА REGNUM.
По мнению депутата, тарифы могут быть завышены. К такому выводу она пришла, изучая нормативные документы и отчёты о фактической утилизации коммунальных отходов. Согласно схеме обращения с отходами, расчетный объём образования отходов в Ярославской области в 2019 году составляет 654 тысячи тонн, в 2020 году — 653 тысячи тонн. По этим показателям и рассчитывался тариф для регионального оператора. А в реальности, считает депутат, мусора было вывезено меньше.
Депутат полагает, что несовпадение расчётных и реальных показателей является основанием для пересмотра тарифа.
Кроме того, по данным Головиной, ряд небольших полигонов в районах области должны были прекратить свою работу. Это также учтено в территориальной схеме. Мусор из районов, где полигоны закрывались, должны были везти на более крупные и более отдалённые полигоны, что приводило к увеличению затрат на транспортировку.
Как считает Головина, ряд таких полигонов продолжает работу, следовательно, роста затрат регионального оператора не произошло. А этот рост также был учтён в тарифе.
ИА REGNUM будет следить за развитием событий.