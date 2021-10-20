Москва, 20 октября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В сентябре в Москве оформлено 9704 договора ипотечного жилищного кредитования, сообщает 20 октября пресс-служба столичного управления Росреестра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Как следует из графика, количество оформленных ипотечных кредитов снижается второй месяц подряд. В августе 2021 года их было 10 743, в июле — 11 859. При этом выше оказался и результат сентября 2020 года, когда оформили 10 331 ипотечный договор.

При этом общий показатель за девять месяцев 2021 года, 92 377 ипотечных договоров на жильё, стал рекордным.

«За девять месяцев с начала года в Москве оформлено почти 92,4 тысячи ипотечных сделок на рынке жилья. Это абсолютный рекорд за все годы статистических наблюдений», — прокомментировал статистику глава управления Игорь Майданов.