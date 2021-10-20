Москва, 20 октября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В выяснении отношений между сторонниками повальной вакцинации от COVID-19 не хватает человеческого тона, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в авторской передаче «Смысл игры» на платформе YouTube.

ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Нет обычного человеческого тона, нет другого политического движения: «есть чудовища и мы. Мы — просвещенные». Идиоты, которые не знают десятой части того, что я сейчас сказал, они считают себя абсолютно просвещенными, а если ты говоришь не то, что они считают, то они тебя называют дикарем. Им плевать, кого они так называют — Монтанье, кого-нибудь другого, кого угодно. Не будет в этом добра», — заявил Кургинян.

По его словам, дискуссия между теми, кто отстаивает внедряемые сегодня способы борьбы с коронавирусом и их оппонентами должна вестись в лучших конгресс-холлах мира в присутствии элиты и транслироваться всему человечеству по всем телевизионным каналам, а аргументы оппонентов должны рассматриваться сообразно серьезности. Без этого не обойтись.

О чем именно идет речь? Вакцины от COVID — это не вакцины. Кургинян объяснил, в чем кроется обман