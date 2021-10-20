Бишкек, 20 октября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Начальник штаба, первый заместитель руководителя Пограничной службы (ПС) Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики Киргизия Курсанбек Бекташов задержан сотрудниками ГКНБ по подозрению в коррупции. Об этом 20 октября сообщает пресс-центр киргизского ГКНБ.

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«Пресечена устойчивая коррупционная деятельность военнослужащих Пограничной службы ГКНБ, задержаны несколько человек, в том числе первый заместитель директора, начальник штаба ПС ГКНБ», — говорится в сообщении пресс-центра.

Помимо того, указывается, что фигурантами этого уголовного дела также являются начальник расположенного на границе с Узбекистаном пункта пропуска «Достук — автодорожный» и начальник управления ПС ГКНБ по Ошской области. При этом все указанные лица подозреваются в совершении преступления по статье «Получение взятки группой лиц» УК республики.

По версии следствия, все задержанные на регулярной основе занимались вымоганием денег у пересекающих КПП «Достук — автодорожный» граждан Узбекистана и в том числе у водителей большегрузных автомобилей.

«Задержанные водворены в изолятор временного содержания ГКНБ по городу Ош и Ошской области», — отмечается в сообщении и добавляется, что в настоящее время идет проверка причастности других сотрудников ПС ГКНБ к выявленной коррупционной схеме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Хабаровском крае завершено уголовное дело в отношении инспектора ДПС по Солнечному району, который обвиняется в мелком взяточничестве.