Ростов-на-Дону, 20 октября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону вынесен приговор жителю Чечни Магомеду Дакаеву. Его признали виновным в содействии террористической деятельности боевикам. Несколько лет назад он дважды оказал материальную помощь террористам, сообщили 20 октября в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Как установлено следствием и подтверждено в суде, обвиняемый в 2014 году передал своему односельчанину 2 тыс. рублей для того, чтобы тот переслал их общему знакомому, воюющему в Сирии на стороне незаконного вооруженного формирования. Позже подсудимый помог деньгами неким лицам, которые должны были выехать в Сирию, передав им 7 тыс. рублей.

В итоге за материальную поддержку терроризма житель Чечни получил наказание в виде лишения свободы сроком на пять с половиной лет. Отбывать его он будет в колонии общего режима.

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