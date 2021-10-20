Улан-Удэ, 20 октября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Бурятии против директора строительной фирмы возбуждено уголовное дело за частичную невыплату зарплаты работникам. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, компания в начале 2021 года вела монтажные работы при строительстве Ледового дворца.

Правительство Бурятии Строительство Ледового дворца в Улан-Удэ

«В указанное время генеральный директор рассчитывался с работниками за их труд не в полном объеме и допустил частичную невыплату им заработной платы свыше трех месяцев на общую сумму более полумиллиона рублей», — отметили в ведомстве.

При этом некоторые работники трудились без оформления договоров, поэтому данные о них в документах нет. В связи с этим следователи призвали всех строителей, недополучавших зарплату, обратиться в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, на строительство Ледового дворца — регионального центра по хоккею в Улан-Удэ Бурятии обещали выделить 1,08 млрд рублей в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».