Обнинск, Калужская область, 20 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В городе Обнинске Калужской области 26 ноября состоится заседание межправительственной комиссии Россия-Венгрия. В городе соберутся министры двух стран и руководители высокого уровня. Об этом 19 октября заявила в рамках круглого стола в лицее «Держава» на тему «Развитие российско-венгерских связей. Роль детской дипломатии» глава администрации города Обнинска Татьяна Леонова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admobninsk.ru На заседании круглого стола в обнинском лицее «Держава» на тему «Развитие российско-венгерских связей. Роль детской дипломатии»

У Обнинска тесные и давние связи с Венгрией. Двухсторонние отношение в последние десятилетия развиваются динамично, а в сфере энергетики, здравоохранения и фармацевтики имеются международные совместные проекты. В 2019 году состоялись выездные лекции по атомной тематике в города Венгрии педагогического состава обнинского института ядерной энергетики (ИАТЭ).

На заседании состоялась дискуссия по вопросам, которые касаются роли детской дипломатии, дополнительного образования в международных коммуникациях, развития базы для двухсторонних отношений между Россией и Венгрией, возможности форм обмена среди студентов и молодежи. Участникам встречи показали фильм о международном проекте детской и молодежной дипломатии «Мир создаю я». Данная программа представляет практическую площадку для юных дипломатов в летнее время в международном культурно-оздоровительном арт-лагере «Венгерское вдохновение» и участие детей и молодежи от 8 до 17 лет в международных конкурсах и фестивалях. В рамках мероприятия состоялось награждение обнинских победителей III международного конкурса стихов, иллюстраций и репортажей «Мир создаю я». Организаторы отметили, что из 145 победителей конкурса — восемь юных обнинцев.

В мероприятии приняли участие представители управления образования и управления экономики и инновационного развития администрации Обнинска, ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Центра международных связей венгерского Дома здоровья и культуры SZLAVJANSZKIJ SZPIRIT KFT (Славянский Дух) и венгерского лагеря «Вдохновение».