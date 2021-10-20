Чита, 20 октября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Забайкалье рост заболеваемости коронавирусной инфекцией превышает суточные показатели по России, а также показатели региона за аналогичные периоды прошлого года. Об этом 20 октября сообщила глава территориального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы выявляем порядка 280 случаев заболевания COVID-19 каждый день. Это выше суточного показателя по России на 12,6%. И это не предел. Напомню, максимальное количество заболеваний в ноябре прошлого года составило 270, то есть мы превысили и показатели прошлого года. Максимальное количество заболевших в июле — 340», — сказала Светлана Лапа.

По её словам, рост заболеваемости продолжается. За прошедшую неделю прирост количества заболевших составил 26%. Коэффициент распространения инфекции в целом по краю остается выше 1,2.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. На 19 октября 2021 года общее число жертв COVID-19 составляет уже 1518 человек (+5 за сутки).

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