Ижевск, 20 октября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 20 октября прививку от коронавируса сделали 443 098 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 336 377 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировался 4781 житель республики. 672 человека получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 67 856 человек, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 2278 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 октября в республике провели 1 893 251 исследование для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 6777 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5525 исследований.

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