Екатеринбург, 20 октября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Принять участие в переписи населения теперь можно через портал Госуслуг. Об этом заявил журналистам министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков.

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Он отметил, что любой человек может заполнить электронный переписной лист. Переписать можно сразу всю семью, подчеркнул чиновник.

«Я сегодня сам воспользовался этим сервисом, процесс занял около 20 минут. У нас в области более 2,5 миллиона совершеннолетних имеют учётную запись на портале, соответственно, могут в удобное время ответить на предложенные вопросы», — отметил Михаил Пономарьков.

Также принять участие в переписи можно в МФЦ «Мои документы», на специальных переписных пунктах, либо ответив на вопросы переписчика у себя дома. Те, которые уже прошли перепись электронно, могут показать переписчику QR-код.

Как сообщало ИА REGNUM, перепись населения России началась 15 октября. Она продлится до 14 ноября.