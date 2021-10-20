Киев, , 10:05 — REGNUM Украину в условиях кризиса в энергетической сфере ведут к прямому контракту на поставки газа с «Газпромом», что ставит Киев «на колени» перед Россией. Об этом заявила депутат Верховной рады Людмила Буймистер, накануне исключенная из пропрезидентской фракции «Слуга народа».

Верховная рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам депутата, её исключили из партии после того, как она подняла тему о «ведении Украины к прямому контракту с Газпромом».

«Но, когда я начала четко рассказывать, как нас ставят на колени перед Москвой, тут терпение лопнуло. Это что — подыгрывание Москве? Или настолько боится ближайшее окружение, что я смогу убедить президента (Владимира Зеленского), что не все делается правильно?» — написала она в Facebook.

Она уточнила, что неоднократно заявляла якобы об опасности прямого контракта с «Газпромом» для Украины, поскольку подписание такого соглашения приведет к тому, что Киев останется в нынешнем экономическом и политическом состоянии без «своих территорий» и интеграции в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская компания «Газпром» отказалась бронировать дополнительную транзитную мощность природного газа через Украину.

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