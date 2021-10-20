Киев, 20 октября 2021, 10:05 — REGNUM Украину в условиях кризиса в энергетической сфере ведут к прямому контракту на поставки газа с «Газпромом», что ставит Киев «на колени» перед Россией. Об этом заявила депутат Верховной рады Людмила Буймистер, накануне исключенная из пропрезидентской фракции «Слуга народа».
По словам депутата, её исключили из партии после того, как она подняла тему о «ведении Украины к прямому контракту с Газпромом».
Она уточнила, что неоднократно заявляла якобы об опасности прямого контракта с «Газпромом» для Украины, поскольку подписание такого соглашения приведет к тому, что Киев останется в нынешнем экономическом и политическом состоянии без «своих территорий» и интеграции в ЕС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская компания «Газпром» отказалась бронировать дополнительную транзитную мощность природного газа через Украину.
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