Киев, 20 октября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Украину в условиях кризиса в энергетической сфере ведут к прямому контракту на поставки газа с «Газпромом», что ставит Киев «на колени» перед Россией. Об этом заявила депутат Верховной рады Людмила Буймистер, накануне исключенная из пропрезидентской фракции «Слуга народа».

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

По словам депутата, её исключили из партии после того, как она подняла тему о «ведении Украины к прямому контракту с Газпромом».

«Но, когда я начала четко рассказывать, как нас ставят на колени перед Москвой, тут терпение лопнуло. Это что — подыгрывание Москве? Или настолько боится ближайшее окружение, что я смогу убедить президента (Владимира Зеленского), что не все делается правильно?» — написала она в Facebook.

Она уточнила, что неоднократно заявляла якобы об опасности прямого контракта с «Газпромом» для Украины, поскольку подписание такого соглашения приведет к тому, что Киев останется в нынешнем экономическом и политическом состоянии без «своих территорий» и интеграции в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская компания «Газпром» отказалась бронировать дополнительную транзитную мощность природного газа через Украину.

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