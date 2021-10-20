Хабаровск, 20 октября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Хабаровском крае продолжается расселение аварийного жилищного фонда — строительство многоквартирных домов идёт не только в крупных городах, но и в сельских поселениях Селихино и Пивань Комсомольского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Gkhgroup.ru Аварийное жилье

Читайте также: Сахалин получит 4,6 млрд рублей на расселение аварийного жилья

До конца 2022 года в регионе необходимо расселить почти 63 тыс. «квадратов» аварийной жилплощади, в новое жильё должны переехать более 3,8 тыс. человек на территории двух городских и 16 сельских поселений края.

Общая стоимость программных мероприятий составляет 4,93 млрд рублей, из них средства Фонда ЖКХ — 3,57 млрд рублей. Эти средства используются как для приобретения квартир на вторичном рынке, так и для строительства новых многоквартирных домов.

В сёлах Селихино и Пивань из аварийного жилья необходимо расселить 61 и 50 человек соответственно.

Всего из аварийного жилья в Хабаровском крае переселили уже более 300 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить из резервного фонда Сахалину денежные средства на расселение аварийного жилого фонда.