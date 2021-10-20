Ижевск, 20 октября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 20 октября провели 1 893 251 исследование для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Лабораторные исследования

За минувшие сутки лаборатории республики провели 6777 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5525 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 28 человек. Накануне было зарегистрировано 37 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом — максимум с начала пандемии.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2576 человек.

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