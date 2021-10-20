Ижевск, 20 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 28 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано 37 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом — максимум с начала пандемии.

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Скончались 11 женщин в возрасте от 41 до 94 лет и 17 мужчин в возрасте от 52 до 85 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2576 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 октября в регионе выявили 378 новых случаев заражения коронавирусом, это очередной рекордный показатель прироста инфицированных с начала пандемии. Накануне был подтвержден 371 положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 59 800 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 9057 жителей.

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