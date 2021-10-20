Новосибирск, 20 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области с помощью новых масштабных инвестиционных проектов будут решены проблемы семи долгостроев. Об этом сообщило правительство региона.

Правительство Новосибирской области В Новосибирской области решаютт проблемы семи долгостроев

По словам заместителя министра строительства области Алексея Колмакова, реализация данных проектов позволит привлечь на достройку проблемных объектов региона более 521,5 млн рублей. Эти средства будут направлены на решение проблем семи долгостроев. В частности, таких сложных, как дом № 16 в микрорайоне «Закаменский», долгострои по ул. Связистов, 13/1, ул. Галащука, 15, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7, по ул. Есенина, 65 и других. Кроме того, по условиям этих шести МИПов обманутым дольщикам будет передано более 7 тысяч кв. м жилых помещений.

Разработка и реализация масштабных инвестпроектов, как один из наиболее эффективных способов решения вопроса обманутых дольщиков, находится на особом контроле губернатора Новосибирской области. Рассмотрение каждого МИПа осуществляется специально созданной комиссией, в состав которой входят члены областного правительства, представители депутатского корпуса Законодательного собрания региона и руководители мэрии Новосибирска.

«Механизм МИПов — уникальный инструмент, разработанный в Новосибирской области, он уже доказал свою эффективность. Сегодня в регионе уже действует 25 проектов. По мере их реализации инициаторами МИП будет передано более 23 тысяч кв. м жилья гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Также благодаря МИПам ликвидируется дефицит на достройку проблемных объектов на сумму более более 1 млрд 335 млн рублей. Более 20 долгостроев региона планируется достраивать именно благодаря МИПам», — объяснил Алексей Колмаков.

Напомним, масштабные инвестиционные проекты — мера государственной поддержки, которая позволяет привлекать к решению проблемы обманутых дольщиков действующих проверенных застройщиков.