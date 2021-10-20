Чита, 20 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Правительство Забайкальского края, где отмечен значительный рост распространения коронавируса, намерено ввести на территории региона QR-коды. Как сообщает 20 октября пресс-служба губернатора Забайкалья, соответствующее постановление уже готовится.

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«С сегодняшнего дня начинается серьезный мониторинг вакцинации сотрудников внутри организаций с предоставлением подтверждающих документов, а также контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер, которые были рекомендованы Роспотребнадзором», — пояснила вице-премьер правительства региона Инна Щеглова.

По её словам, в Забайкалье также растёт смертность от COVID-19.

«К сожалению, теряем все больше людей. Пять — семь человек ежедневно — это достаточно большое количество. Более 90% коек моностационаров заняты. Максимальное количество коек, которое мы сможем развернуть — это еще 400. Резервов сети здравоохранения уже практически нет», — отметила Инна Щеглова.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 20 октября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 73 373, причём 278 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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