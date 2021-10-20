Ижевск, 20 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 20 октября выявили 378 новых случаев заражения коронавирусом, это очередной рекордный показатель прироста инфицированных с начала пандемии. Накануне был подтвержден 371 положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 59 800 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 33 ребенка в возрасте до 14 лет и 124 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписан по выздоровлении 221 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 48 167 человек. Скончались 2576 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 28 летальных случаев. Накануне скончались 37 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 9057 жителей. Из числа получающих лечение 7268 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1730 человек — в состоянии средней степени тяжести, 619 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 19 октября прививку от коронавируса сделали 443 098 человек. Второй компонент препарата получили 335 705 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить 80% взрослых жителей республики — около 924 тыс. человек.

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