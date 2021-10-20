Посол России в США обсудил с главой ВБ перспективы сотрудничества
Вашингтон, 20 октября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Российский посол в США Анатолий Антонов обсудил с президентом Всемирного банка (ВБ) Дэвидом Мэлпасом взаимодействие России с этой международной финансовой организацией. Сообщение об этом опубликовано в микроблоге посольства РФ в Twitter.
Встреча состоялась 19 октября. Отмечается, что Антонов и Мэлпас обсудили итоги годового собрания Бреттон-Вудских институтов и перспективы дальнейшего сотрудничества России с банком.
Вице-президент ВБ по Европе и Центральной Азии Анна Бьерде также присутствовала на встрече.
Ранее состоялась встреча Мэлпаса и вице-премьера России Алексея Оверчука, её Мэлпас назвал «информативной». С российским вице-премьером глава ВБ обсуждал в том числе противодействие климатическим изменениям и реформы в энергетическом секторе.
Всемирный банк был создан в 1945 году для финансовой и технической помощи развивающимся странам.
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