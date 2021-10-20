Минск, , 09:59 — REGNUM В соответствии с постановлением Совета министров Белоруссии, которое подписал премьер-министр республики Роман Головченко, белорусское генеральное консульство в Нью-Йорке было закрыто. Указанный документ 20 октября обнародован на национальном правовом интернет-портале страны.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Закрыть до 20 октября 2021 года генеральное консульство Республики Беларусь в г. Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки)», — говорится в постановлении.

При этом 11 октября генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке сообщило, что оно с 21 октября прекратит работу по требованию властей США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет по иностранным делам Сената Конгресса США призвал американские власти усилить давление на Белоруссию.