Москва, , 09:59 — REGNUM Пятерых армянских военнослужащих выпустили из плена в Азербайджане. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«При посредничестве российской стороны власти Азербайджана освободили пятерых армянских пленных, которые доставлены в Ереван на самолёте ВКС России», — говорится в сообщении.

По данным азербайджанского информационного портала Haqqin, переданные армянской стороне военные отбывали наказание в тюрьмах Азербайджана. Баку передал военнослужащих Еревану, так как за ними не числятся тяжкие преступления.

«В последнее время официальный Баку позитивно воспринимает доброжелательную позицию Еревана в вопросе развития мирного процесса после карабахского урегулирования. Возвращение военнослужащих должно быть воспринято в качестве акта доброй воли», — сообщил журналистам источник в правительстве Азербайджана.

Стоит отметить, ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что в азербайджанском плену якобы удерживают 70 армянских граждан. Кроме того, более 200 человек считаются пропавшими без вести. В Баку заявляют, что всех пленных вернули, а в Азербайдждане остались в заключении «террористы и диверсанты».

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