Анадырь, 20 октября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Руководству Якутии предъявили претензии по поводу качества работы авиакомпании региона. С требованием лучше воздействовать на авиаперевозчика выступил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, написал телеграм-канал 14News.

Spaceaero2 Самолёт авиакомпании «Якутия»

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Причиной недовольства главы Чукотки стали частые задержки рейсов и случаи технической неисправности самолётов. Сегодняшний инцидент с экстренной посадкой самолёта с вахтовиками в Среднеколымске Роман Копин назвал опасным. Люди летели в Певек.

«Обратились в правительство Якутии и Росавиацию за воздействием на авиакомпанию», — отметил Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, в экстренно приземлившемся в Среднеколымске самолёте летели на Чукотку вахтовики. Причиной аварийной посадки стала неисправность одного из двигателей.