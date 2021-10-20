Москва, 20 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Около 23% автовладельцев в России уже сменили летние шины на зимние. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на исследование «Авито Авто».

Зимние шины

При этом 24% респондентов ответили, что собираются сменить шины на зимние при стабильно отрицательной температуре воздуха, а также в случае осадков.

Примерно такое же количество опрошенных (22%) планируют «переобуть» машину при дневной температуре от +2 до +5 градусов. Еще 19% собираются это сделать, когда температура воздуха понизится до 0…+1 градусов.

Более ответственно к вопросу смены летних шин на зимние подходят владельцы автомобилей, которым исполнилось от 18 до 24 лет. В этой возрастной группе сменили резину уже 34%. Не торопятся «переобуваться» респонденты старше 55 лет. На данный момент это сделали только 19% из них.

Опрос проходил с 12 по 18 октября текущего года. В нем приняли участие 6500 автовладельцев России.

Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что автовладельцам в России лучше всего заменить летнюю резину на зимнюю, когда температура воздуха будет колебаться от +5 до +7 градусов.

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