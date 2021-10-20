Грозный, 20 октября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Чечне в честь дня рождения пророка Мухаммада прошла ежегодная акция по предоставлению денежного подарка родителям новорождённых мальчиков. Им вручили по 100 тыс. рублей, пишет ИА «Чечня Сегодня».

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Обладателями этой суммы стали 67 семей, в которых 18 октября родились 67 сыновей. Финансирование этой акции по традиции взял на себя Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Поздравили матерей в Республиканском перинатальном центре и вручили им денежные суммы заместитель председателя правительства Хож-Бауди Дааев и глава минздрава Эльхан Сулейманов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чечне получили по 100 тыс. рублей 217 семей, в которых в день рождения пророка Мухаммада родились дети. Всего в этот день родились 122 мальчика и 95 девочек. Именем Мухаммад назвали 73 сыновей, остальные новорожденные получили имена в честь членов семьи пророка и его соратников.