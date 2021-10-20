Улан-Удэ, 20 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Бурятия расположилась на десятом месте в России по темпам вакцинации против коронавируса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUMв пресс-службе регионального правительства, к 18 октября в республике привито менее 373 тыс. человек или 64,8% от плана.

75.ru Вакцинация от коронавируса

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Для достижения плана по вакцинации 80% взрослого населения, Бурятии необходимо привить ещё свыше 200 тыс. жителей.

«План по вакцинации против COVID-19 работающего населения (60% от числа сотрудников) перевыполнен в организациях: транспорта и энергетики, сферы образования и медицины, услуг, социального обслуживания и МФЦ», — добавили в правительстве.

Всего к настоящему времени в республику поступило более 494 тыс. комплектов вакцин, в том числе 392,7 тыс. доз препарата «Спутник V» и 72,4 тыс. «Спутник Лайт». Неиспользованный остаток превышает 121 тыс. доз.