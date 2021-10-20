Москва, 20 октября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Зачастую в России людей, которые вылечились или же продолжают полноценно жить с диагнозом «рак», называют либо «выжившие», либо «онкобольные». Подобные устрашающие термины имеют негативный подтекст. Для того, чтобы помочь жителям РФ избавиться от страха и побороть стереотип, что рак — это приговор, 20 октября нацпроект «Здравоохранение» вместе с партнерами дает старт поиску русского синонима термина «cancer survivor». Об этом 20 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом в мире эта проблема была осознана давно, и в 1986 году был введен позитивный термин «cancer survivor», под который подпадают те люди, у кого был рак в прошлом, кто завершил начальное лечение и не имеет явных признаков активного заболевания, кто живет с заболеванием и, возможно, получает лечение от рака, но не на терминальной стадии заболевания. Возможно ли в нашей стране найти подходящее определение для выздоровевших и живущих с онкологическим заболеванием пациентов? Ответ на этот вопрос даст указанный проект нацпроекта «Здравоохранение».

Сбор предложений уже доступен на портале национальныепроекты. рф/унаснетслов и продлится до 20 ноября. После этого будет запущено голосование и оценка экспертной комиссией, а итоги проекта будут подведены 14 декабря.

Кроме того, в 2020 году уже был проведен первый круг поиска русскоязычного имени, однако по итогам рассмотрения вопроса экспертной комиссией и народного голосования такое слово не было определено.

«Задача поиска русскоязычного имени оказалась сложной и не решаемой за один шаг. В 2020 году мы провели первый круг, но не смогли прийти к консенсусу. Однако все эксперты и участники акции сошлись во мнении, что новое имя нужно, и важно попытаться найти его. Мы собрали мнения и требования разных целевых групп: людей с онкологическим диагнозом и их близких, онкологов, филологов и журналистов, и теперь мы понимаем запрос и очень надеемся, что на этот запрос откликнется много креативных неравнодушных людей и искомое имя удастся найти» — отметила руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО «Национальные приоритеты» Юлия Грязнова.

На новом этапе определены критерии, по которым будут оцениваться предложенные варианты: наличие корня из русского языка, чтобы слово было понятно максимально широкой аудитории; не должно быть корня «герой"/"борец», подчеркивающего героизм и излишнюю эмоциональность; предпочтительнее выбрать одно слово, а не словосочетание; в слове должна быть связь с заболеванием, должно быть понятно, что речь идет именно об онкологии, а не о любом тяжелом недуге.

Также в настоящее время в онкологической службе России уже происходят позитивные изменения. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в стране переоснащаются лечебные организации, создаются центры амбулаторной онкологической помощи, онкологические диспансеры и уникальные референс-центры для диагностики наиболее сложных случаев. При этом узнать больше о профилактике, диагностике и лечении рака можно на официальном портале Минздрава России: onco-life.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября стало известно, что Камчатский краевой онкологический диспансер получил по нацпроекту «Здравоохранение» новый клинический анализатор ABBOTT i-STAT 1, который позволяет за несколько минут не отходя от постели больного оценить состояние газового состава крови и уровня электролитов