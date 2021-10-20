Воронеж, 20 октября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Выставка раритетных книг, вывезенных из фондов Воронежского государственного университета немцами во время фашистской оккупации города и возвращённых в Воронеж спустя почти 80 лет, открылась в госуниверситете 19 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Пресс-служба ВГУ Одна из переданных в ВГУ раритетных книг

Уникальную коллекцию книг ХVII-XIX веков в 1942 году вывез немецкий офицер Эрих Фрай, годы спустя его потомок Ганс-Эрих Фрай, решил передать эти книги в ВГУ. Помог ему в этом профессор Бременского университета Вольфганг Айхведе, который занимался организационной стороной вопроса. В итоге в августе 2021 года коллекция книг, спустя почти 80 лет, вернулась в Россию.

«Большинство изданий являются книжными памятниками, часть из них существует в единственном экземпляре. 10 августа книги передали послу России в Германии Сергею Нечаеву и официальному представителю ВГУ Клаусу-Дитеру Хайнце. Дипломатической почтой фолианты доставили в вуз. Это событие, безусловно, сближает Россию, Германию и Европейский союз, а также служит красивым примером реализации таких культурных, масштабных проектов», — отметил на открытии выставки ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.

В церемонии открытия выставки также приняли участие посол России в Германии Сергей Нечаев, атташе по культуре Посольства ФРГ в РФ Гидо Кеммерлинг, Ганс Эрих-Фрай, его супруга Габриэлла Фрай, а также профессор Бременского университета Вольфганг Айхведе подключились к церемонии в онлайн-режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Воронеж из Германии была передана 91 книга, вывезенная в годы оккупации города немецким военным. В их числе — как третье и четвертое издание «Истории государства Российского» Николая Карамзина, избранные сочинения Александра Сумарокова, изданные Российской Академией, первое собрание сочинений Александра Пушкина, издание стихов Байрона 1823 года, первый перевод «Божественной комедии» Данте на русский язык, третье издание «Илиады» Гомера в переводе Николая Гнедича.