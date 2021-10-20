Санкт-Петербург, 20 октября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Полицейские Санкт-Петербурга задержали мужчину, который стрелял по прохожим из окна своей квартиры. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Винтовка

Информация о том, что неизвестный из окна дома 11 по Большому Казачьему переулку стреляет по людям, поступила вечером 19 октября. На место происшествия незамедлительно выехал наряд полиции, который быстро установил квартиру, откуда велась стрельба.

«В отдел полиции был доставлен 50-летний хозяин квартиры. У мужчины была изъята пневматическая винтовка «Смерш», — рассказали в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.