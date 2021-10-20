Лос-Анджелес, США, 20 октября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 121:114.

(сс) Keith Allison Стефен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, сделавший дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов. Также дабл-дабл в активе его одноклубника Энтони Дэвиса — 30 очков и 11 подборов.

В составе «Голден Стэйт» трипл-дабл оформил разыгрывающий Стефен Карри, у которого 21 очко, 10 подборов и 10 результативных передач. Кроме того, дабл-дабл на счету форварда Неманьи Бьелицы — 15 очков и 11 подборов.

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