20 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Вооружённые силы США расколоты на сторонников и противников Дональда Трампа, как и общество. Противостояние будет обостряться по мере приближения к промежуточным выборам в Конгресс в ноябре 2022 года

, 10:46 — REGNUM Много было сказано в последние годы о расколе американского общества на сторонников и противников Дональда Трампа. Однако этим дело не ограничивается: будучи зеркалом общества, армия тоже расколота. Давняя и крепкая традиция повиновения военных гражданскому руководству страны сдвигает пропорции в пользу законности, но милитаризм и агрессия питают трампизм и в армии.

Подполковник морской пехоты США Стюарт Шеллер (Stuart Scheller, 40 лет) призывал в соцсетях 29 августа к государственному перевороту: «Следуйте за мной, и мы развалим всю эту f---ing систему». Тремя днями ранее он разместил видео на Facebook и LinkedIn с призывом уйти в отставку тем, кто организовал провальный вывод войск из Афганистана. В посте на Facebook 25 сентября Шеллер критиковал гражданское руководство за то, что оно не использует войска «так, чтобы увеличить национальную мощь». Ранее Шеллер поддерживал участников штурма Капитолия 6 января.

В результате разразившегося после первых постов скандала Шеллер подал документы на увольнение, превратив решение в политический акт. В анкете на вопрос о дальнейшей карьере подполковник написал:

Стюарт Шеллер «Революция. … Я отвергаю вашу систему. … Каждому поколению нужна революция».

Суд над подполковником Шеллером состоялся 15 октября на базе морской пехоты Кэмп-Лежен. Накануне морпех признал себя виновным в неисполнении служебных обязанностей, неуважении и умышленном неповиновении вышестоящим офицерам, несоблюдении приказа и в неподобающем офицеру поведении. Он согласился с 27 фактами резкой критики в отношении военного и политического руководства, которую продолжил после предупреждения.

«Я осознанно нарушил приказ, — сказал Шеллер во время суда, — чтобы говорить суровую правду».

Какое наказание назначил военный судья? Подполковник получил лишь выговор с занесением в личное дело и штраф в 5000 долларов.

Шеллера активно поддержали несколько конгрессменов-трампистов. Автор материала о Шеллере в «Вашингтон пост» предполагает, что эти резкие заявления служат трамплином на выборы в Конгресс в ноябре 2022 года и что столь лёгкое наказание может усилить неповиновение в ВС США.

Военный переворот в Америке кажется невозможным и невероятным. Однако в мае 2021 года 317 отставных генералов и адмиралов выступили в поддержку Трампа с «Открытым письмом старших офицеров». Демократическая партия, считают они, «приветствует социалистов и марксистов» и поэтому «на карту поставлен наш исторический образ жизни». Для подписантов «конфликт идёт между сторонниками социализма и марксизма против сторонников конституционной свободы и свободы».

Очевидно, что марксистов в Демпартии США нет, но для сторонников крайне правого Трампа любой его противник — «левый», даже если он центрист Республиканской партии.

Среди известных организаторов «открытого письма» генерал-лейтенант армии в отставке Уильям Бойкин (William Boykin), ярый антимусульманский фанатик, объяснявший прихожанам в 2003 г., что видел «очертания сатаны, парящего над Сомали»; Майкл Флинн, уволенный с поста директора военной разведки за неподчинение и «хаотичный стиль управления», самый скоротечный (24 дня) советник по национальной безопасности в истории США. В 2016 году в ходе президентской кампании Флинн распространял в «Твиттере» одну из самых безумных конспирологических теорий под названием Pizzagate — про то, как в вашингтонской пиццерии «Хиллари Клинтон и демократы пьют кровь маленьких детей».

За три дня до штурма Капитолия 6 января, все живущие 10 министров обороны США, которые служили при президентах обеих партий, и двое министров обороны при Трампе — Джеймс Мэттис и Марк Эспер — опубликовали встревоженную колонку в «Вашингтон пост». Экс-министры предупреждали, что отрицание результатов выборов уведёт страну «на опасную, незаконную и неконституционную территорию»: «Гражданские и военные должностные лица, направляющие или осуществляющие такие меры, будут нести ответственность, включая потенциально уголовное наказание, за серьёзные последствия их действий для нашей республики».

По всей вероятности, экс-министры знали о готовящейся попытке сорвать утверждение результатов выборов. Тем не менее захват Капитолия все же состоялся. Тот факт, что внутреннее противостояние из недр системы выплеснулось на поверхность, говорит об очень высоком накале борьбы и готовности сторонников Трампа идти напролом, попирая даже конституцию страны, — что в Соединённых Штатах едва ли случалось со времён Гражданской войны.

Выход на публику подполковника Шеллера — лишь один небольшой эпизод, который подтверждает продолжение противостояния внутри вооружённых сил США. Вероятно, подобные эпизоды будут происходить чаще по мере приближения к промежуточным выборам в Конгресс в ноябре 2022 года.

Милитаристы во все времена хотели больше войн и такого режима, который бы их развязывал. Генерал Людендорф критиковал Веймарскую систему примерно в тех же терминах за поражение в Первой мировой войне. На этом он сошёлся с Гитлером и участвовал в Пивном путче в 1923 г.

Все, кто радуется бардаку в США, задайтесь вопросом: какой режим придёт на смену разрушенной системе? Вы хотите видеть вооружённую до зубов Америку фашистской?