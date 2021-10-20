Владивосток, 20 октября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Приморье завершились общественные слушания по проекту краевого бюджета на 2022 год — обсудили расходы на образование и занятость населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе Законодательного собрания края.

Андрей Грук ИА Красная Весна Бюджет

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В числе наиболее актуальных вопросов: ремонт школ, детских садов, спортивных площадок, обеспечение безопасности детей и заработная плата педагогов.

Председатель правительства приморья Вера Щербина сказала, что в проекте предусмотрены средства на индексацию заработной платы учителей, она составит 6,6%. В крае заработает пилотная программа «Учитель России», которая позволит привлечь молодых специалистов. В настоящее время в образовании не хватает более 400 педагогов.

Отмечается, что на образование традиционно закладывают около 30% от доходов краевого бюджета. В Приморье 1150 образовательных учреждений, в которых работают 56 тыс. человек, в том числе 26 тыс. педагогов и обучаются более 300 тыс. детей.

В 2022 году на нужды образования предусмотрено более 31 млрд рублей, больше, чем на здравоохранение и социальную сферу.

На строительство и ремонт школ, детских садов запланировано 1,9 млрд рублей. Один детский сад будут строить в Артеме, школы — в Рощино, Светлой, Надеждинском районе и во Владивостоке. Капитальный ремонт запланирован в 48 объектах в 16 муниципалитетах. На это выделено 400 млн рублей. Также отремонтируют десять спортзалов.

Субвенции на образование, которые получат города и районы Приморья, составят 19,4 млрд рублей, вырастут на 23 млн рублей и учебные расходы, 1,6 млн рублей пойдут на организацию бесплатного питания школьников и 49,5 млн — на специализированное оборудование.

На развитие и модернизацию среднего профессионального, дополнительного профессионального образования в 2022 году направят около 3 млрд рублей. На капитальный ремонт корпусов 12 колледжей и общежитий запланировано 200 млн рублей. На установку тревожных кнопок и мероприятия пожарной безопасности предусмотрено 30 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, математический лицей в Хабаровске получил современную технику для учеников и педагогов — комплекты ноутбуков и интерактивные доски появились в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».