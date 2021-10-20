Москва, 20 октября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Переход на зелёную энергетику не должен проводиться за счёт людей, заявил 20 октября мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Для пояснения позиции, глава столицы опубликовал видеозапись своего выступления в рамках Российской энергетической недели. В нём он говорит, что на основе идеалистических представлений о жизни нельзя принимать волюнтаристские решения.

«Это смертельно для всех, в том числе для экологической повестки. Потому что такого рода решения могут повлечь не движения вперёд, а откат назад», — сказал мэр.

Он обратил внимание, что энергетический переход в Европе делается за счёт людей, их бизнеса и благополучия. Собянин назвал это «кардинально ошибочной историей», которая неприемлема для Москвы.

Мэр рассказал, что за десять лет Москва снизила на 37% энергоёмкость ВРП, развивается электротранспорт, решается проблема старого жилого фонда.

«Когда у тебя миллионы квадратных метров жилья старющие, построенные в сталинско-хрущевский период непонятно с какой технологией допотопной, о каких ветряках можно говорить? Там жить невозможно, там щели между стенами в палец!» — сказал Собянин.